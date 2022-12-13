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13 декабря, 18:40

Кибер-состав «Ак Барса» занял третье место в первом в истории турнире по фиджитал-хоккею

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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В Казани в рамках Фиджитал Игр прошли соревнования по фиджитал-хоккею. Участники соревнований выясняли лучшего как в киберспорте (в игре NHL 22), так и в реальном хоккее на льду в формате 3 на 3.

Московская команда Cosmos не пустила в финал «Ак Барс», а в борьбе за титул обогнала хоккейных блогеров из Naebski. Триумфаторы соревнований получили трофей Phygital Flame и призовые в размере 1,25 миллиона рублей.

«Ак Барс» в свою очередь в матче за бронзу обыграл команду Barys Cyber Team из Казахстана. В матче за 3-е место «Ак Барс» и Barys Cyber Team выдали голевую феерию в обеих частях вселенной и завершили игру со счетом 18:13 в пользу казанцев.

Напомним, что в ноябре в Казани также прошли турниры по двум новым фиджитал-дисциплинам — гонкам (Assetto Corsa + картинг) и единоборствам (Mortal Kombat 11 + MMA). Соревнования состоялись в преддверии международного турнира «Игры Будущего», который будет проведен в Казани в 2024 году.

Хоккей
ХК Ак Барс
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