Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Видеоигры

Сегодня, 17:19

Киберпанк в российских реалиях — вышел трейлер сериала «Кибердеревня»

Владислав Шалганов
Корреспондент
Кибердеревня.
Фото Birchpunk
Telegram Дзен

«Кинопоиск» опубликовал трейлер юмористического сериала «Кибердеревня».

Сюжет шоу расскажет о фермере Николае, который ведет жизнь в деревне на Марсе. Спокойствие мужчины нарушает могущественная корпорация, которая хочет снести деревню для постройки на его месте завода.

Примечателен также тот факт, что главного героя сериала озвучил Сергей Чихачёв — голос Кровавого Барона из The Witcher 3.

Режиссером сериала выступил Сергей Васильев с канала Birchpunk — на нем можно найти другие киберпанк-короткометражки в российских реалиях.

1
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Россия в товарищеском матче проиграла олимпийской сборной Египта
Джокович пожаловался на ксенофобию после победы на US Open
Военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка
Обезглавленное тело мужчины нашли в парке на севере Москвы
Путин рассказал о работе РФ над оружием на новых физических принципах
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Графика Mortal Kombat 1 на Nintendo Switch выглядит слабее, чем на ПК и PS5

Абитуриентам будут добавлять баллы по ЕГЭ за киберспортивный разряд