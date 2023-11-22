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Сегодня, 20:25

Киберспортсмен-чемпион начал продавать настоящий нож из Counter-Strike

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Knify.gg
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Матье ZywOo Эрбо, профессиональный киберспортсмен из Team Vitality (и, между прочим, двукратный обладатель титула «лучший игрок года» по версии HLTV.org) начал продавать собственную реплику ножа-керамбита из Counter-Strike. Всего выпущено 1200 копий ножа, что делает его в какой-то степени уникальным.

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Каждая такая копия стоит 50 евро и обладает собственным порядковым номером. За дополнительную плату на нож можно добавить надпись с никнеймом и статами. В силу ограничений законодательства ножи продаются тупыми, но ничто не помешает их заточить.

Источник: Knify.gg
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