Киберспортсмен-чемпион начал продавать настоящий нож из Counter-Strike

Матье ZywOo Эрбо, профессиональный киберспортсмен из Team Vitality (и, между прочим, двукратный обладатель титула «лучший игрок года» по версии HLTV.org) начал продавать собственную реплику ножа-керамбита из Counter-Strike. Всего выпущено 1200 копий ножа, что делает его в какой-то степени уникальным.

Каждая такая копия стоит 50 евро и обладает собственным порядковым номером. За дополнительную плату на нож можно добавить надпись с никнеймом и статами. В силу ограничений законодательства ножи продаются тупыми, но ничто не помешает их заточить.