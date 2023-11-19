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Сегодня, 14:19

Киберспортсмен из Украины высказался об американском Сиэтле — парень не в восторге от города

Владислав Шалганов
Корреспондент
Yatoro.
Фото Youtube
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Киберспортсмен Yatoro высказался о Сиэтле, в котором не так давно проводился The International 2023 по Dota 2.

Парень остался недоволен городом, отелем и обстановкой на улице:

«Отель — полный кошмар. Пищи там не было, нас не кормили. Мы заказывали еду... Сиэтл — город бомжей. Пару раз видел, как на улице у тротуара лежит мертвый человек... Там постоянно сбивают людей на машинах. Типичная GTA»

Ранее о Сиэтле негативно высказались и остальные члены Team Spirit — ребята критиковали город за обилие бездомных, грязные улицы и необщительных людей.

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