Киберспортсмен оценил фильм «Барби» — настолько, что покрасился в розовый

Фильм «Барби» продолжает собирать кассу — уже больше миллиарда. Хайп вокруг фильма зашел слишком далеко. Так, например, киберспортсмен из команды BetBoom по Dota 2 Александр TORONTOTOKYO Хертек решил перекраситься в ярко-розовый цвет. И покрасил он волосы именно после просмотра фильма.

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Одной из причин неожиданного успеха «Барби» стали именно мемы — от «Барбигеймера», объединившего комедию о живой кукле с биографией создателя атомной бомбы, до посещения кино в розовой одежде и с окрашенными волосами.