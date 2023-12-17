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Сегодня, 14:34

Киберспортсмена дисквалифицировали за «бикини-стрим» — геймеры в недоумении

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Jukeyz
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Известный профессиональный игрок в Call of Duty: Warzone под ником Jukeyz получил двухмесячный запрет на участие в соревнованиях по игре — и по очень странной причине. Все дело в том, что во время одного из турниров Jukeyz включил «бикини-стрим» Twitch-стримерши novaruu.

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Разумеется, это не укрылось от глаз ведущих и аудитории, что привело к множеству шуток. Но вскоре в Activision заявили о временном отстранении кибератлета, что вызвало недоуменную реакцию в сообшестве. Многие указывали на то, что Warzone — это игра с возрастным рейтингом 18+, поэтому Jukeyz не мог предполагать, что нарушает какие-то правила, запуская Twitch.

Источник: Dexerto
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