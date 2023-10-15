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Сегодня, 18:20

Киберспортсмены массово жалуются на Counter-Strike 2 — игру обвиняют в багах и читерах

Владислав Шалганов
Корреспондент
Counter-Strike 2.
Фото Valve
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Киберспортивная сцена все больше недовольна Counter-Strike 2 — про-игроки жалуются на засилье багов и читеров в шутере.

23-летний эстонский киберспортсмен FaZe Clan Робин «ropz» Коль очень нелестно высказался об анти-чит системе Valve, в то время, как сама компания заявляет, что их анти-чит система — одна из самых передовых на данный момент:

«Состояние анти-чита в CS 2 на данный момент — это шутка», заявил ropz.

О состоянии Counter-Strike 2 также высказался главный снайпер команды NAVI — Александр «s1mple» Костылев:

«Я могу точно сказать, что если вы хотите стать профессиональным игроком в CS 2, у вас еще есть три месяца. Не играйте в эту (очень плохую) игру, ждите патчей», — написал Костылев в социальных сетях.

S1mple. Симпл пропустит важный турнир по Counter-Strike 2 — снайпер NAVI виноват в этом сам

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