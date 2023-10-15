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Киберспортивная сцена все больше недовольна Counter-Strike 2 — про-игроки жалуются на засилье багов и читеров в шутере.
«Состояние анти-чита в CS 2 на данный момент — это шутка», заявил ropz.
О состоянии Counter-Strike 2 также высказался главный снайпер команды NAVI — Александр «s1mple» Костылев:
«Я могу точно сказать, что если вы хотите стать профессиональным игроком в CS 2, у вас еще есть три месяца. Не играйте в эту (очень плохую) игру, ждите патчей», — написал Костылев в социальных сетях.