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Сегодня, 17:22

Kiritych охарактеризовал каждого из своих тиммейтов по Virtus.pro

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Профессиональный игрок в Dota 2 Илья Kiritych Ульянов охарактеризовал каждого из своих тиммейтов по Virtus.pro.

«Fng — хороший, открытый человек с огромный опытом, которым он легко делится. Sayuw — «полуфрик», у него свои приколы — мемный чувачок. Noticed — мне его тяжело охарактеризовать. Вот он точно не «дед инсайд» любит погулять, очень жизнерадостный человек. Похож на «прилежного ученика», хорошенький. Squad1x — полный «дед инсайд». Меньше всех говорит, но может «засолить» тебе карту», — приводит слова Ульянова Cybersport.Metaratings.ru.

Fng и Kiritych присоединились к VP во втором сезоне DPC 2023 для Восточной Европы. В ростере они заменили Андрея Dukalis Куропаткина и Александра krylat Крылатова.

В третьем туре DPC 2023 состав Kiritych будет выступать в первом дивизионе региональной лиги вместе с 9 Pandas, BetBoom Team и Team Spirit.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/kiritych-sayuw-polufrik-squad1x-polnyi-ded-insaid-248122/
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