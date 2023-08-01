Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Киберспорт
Главная
Киберспорт

Сегодня, 15:14

Китайские геймеры возненавидели Genshin Impact — виноват в этом один из персонажей

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Genshin Impact
Telegram Дзен

Злодей из Genshin Impact по имени Скарамучча весьма популярен в Китае, но только среди женской аудитории. А вот мужчины его просто возненавидели: дескать, слишком уж он смазливый и надменный.

Увы, гневными отзывами все не ограничилось. Геймеры угрожали сценаристам игры, обвиняли их в пропаганде японского милитаризма и требовали у правительства принудить разработчиков удалить ненавистного персонажа — впрочем, в этом было отказано.

А недавно на Reddit появились тревожные новости о том, что отдельные игроки убивали кошек, ведь в одном из игровых событий Скарамучча появлялся в облике кота.

Источник: Reddit
2
Обсудить
Читайте также
На теннисном турнире в Вашингтоне отменили рукопожатия украинских игроков с белорусами и россиянами
Килиан Мбаппе больше не может активировать опцию продления контракта с «ПСЖ»
В ЛНР заявили о захвате большого количества оружия НАТО
Флаг Исландии снят с флагштока на здании посольства в Москве
Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Новый контракт Ротенберга, Кузнецов отбыл дисквалификацию
Алеша Пилко: легионеры в КХЛ, паспорт Лайпсика, отношения с Разиным
Дорофеев остался в «Вегасе», в СКА — изменения в руководстве
Игнатьев — новый тренер «Куньлуня», Fan ID в хоккее не будет
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полицейские в GTA 6 станут намного умнее, чем в GTA 5