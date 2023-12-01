Kiyotaka — о буткемпе 9 Pandas перед TI12: «В нашей команде были какие-то конфликты и недопонимания»

Мидер команды 9 Pandas по игре Dota 2 Глеб Kiyotaka Зырянов раскрыл детали подготовки состава к выступлению на чемпионате The International 12 (2023).

«В команде были на тот момент какие-то конфликты, недопонимания. Не получалось проводить продуктивную работу на буткемпе. Из-за это не почувствовали мету, не вошли в нее, плюс еще патч выдался не тот, который подходит для нашей команды. Мои ключевые герои и ключевые герои MieRo не являлись метовыми. Поэтому, я думаю, наша форма к TI12 была далека от идеала», — сказал Зырянов Cybersport.Metararings.

9 Pandas завершили свое выступление на турнире The International 12, проиграв команде Gladiators во втором раунде нижней сетки плей-офф со счетом 0:2. Коллектив, в котором выступает Kiyotaka, занял 9-12-е место и заработал более 61 тысячи долларов.