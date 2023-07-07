Кобе Брайант будет главным лицом баскетбольного симулятора NBA 2k24

Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант будет главным лицом нового баскетбольного симулятора NBA 2K24. В четверг, 6 июля, об этом было официально объявлено на страницах игры в социальных сетях.

Изображение бывшего игрока «Лейкерс», погибшего в 2020 году, будет на специальных изданиях Black Mamba Edition и Kobe Bryant Edition. Ранее он уже трижды был на обложках игры этой серии: в 2010, 2017 и 2021 годах.

Релиз NBA 2k24 запланирован на сентябрь этого года на всех популярных платформах: ПК, PlayStation и Xbox.