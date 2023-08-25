Когда можно будет поиграть в Starfield — дата выхода игры с точным временем

Стало известно, когда именно выйдет Starfield — с точностью до минуты. Правда, значительной части российских геймеров эта дата не очень понравится: игра станет доступна в 3 часа ночи по Москве 6 сентября.

Таким образом самым увлеченным геймерам предстоит не самое простое утро среды — после ночи, проведенной за космическим эпиком от Bethesda.

Время выхода Starfield в разных уголках мира. Фото Bethesda Softworks

Впрочем, чуть менее увлеченные игроки наоборот оказываются в плюсе — они могут поставить игру на закачку поздно ночью, и спокойно начать покорять звездные системы утром, днем или вечером.