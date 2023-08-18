Коллекционное издание Starfield можно будет купить в России — «всего» за 40 тысяч рублей

Уже скоро Starfield появится на полках магазинов, в том числе и российских. Но цена игры оставляет желать лучшего.

И если стандартное издание будет стоить относительное терпимые по нынешнем временам 8 999 рублей, то за коллекционное придется отдать уже 39 999 рублей. В его состав входит фирменный кейс, стилизованные часы капитана космического корабля, нашивка и внутриигровые бонусы.

Starfield: Constellation Collectors Edition. Фото Bethesda Softworks.

Представители «М.Видео» подчеркивают, что такие цены связаны с курсом доллара. За рубежом коллекционное издание Starfield стоит значительно меньше — 299 долларов. Вероятно, российские магазины включают в цену и другие издержки.