Компания Abobe, создавшая Photoshop, показала платье, которое моментально меняет цвет по нажатию кнопки

Компания Adobe, более всего известная программами вроде Photoshop и Illustrator, показала концепт действительно удивительного платья. Благодаря сотням светоотражающих жидкокристаллических модулей оно мгновенно меняет не только цвет, но и узоры — буквально по нажатию кнопки.

В компании считают, что в будущем подобная технология будет использоваться очень широко — от дизайна одежды до интерьеров. Разумеется, подобные новинки не появятся в магазинах завтра или послезавтра. Тем не менее, даже концепт выглядит очень впечатляюще.