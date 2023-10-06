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Сегодня, 17:35

Коробки со S.T.A.L.K.E.R. 2 были замечены в Америке — игра находится в разделе «скоро выйдет»

Владислав Шалганов
Корреспондент
S.T.A.L.K.E.R. 2.
Фото GSC Game World
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Сеть американских магазинов Gamestop выставила коробки с игрой S.T.A.L.K.E.R. 2 на витрины с подписью «скоро выйдет».

S.T.A.L.K.E.R. 2.
Фото Gamestop

Подробностей не так много — нет ни цены, ни примерной даты выхода, но шутер находится в одном разделе с играми, которые выйдут до конца 2024 года. Среди них Prince Of Persia: The Lost Crown, Alone In The Dark и Gothic 1 Remake.

Ранее стало известно, что играбельная демо-версия S.T.A.L.K.E.R. 2 появится на польской выставке PGA 2023. Релиз игры запланирован на первую половину 2024 года.

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