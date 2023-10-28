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Сегодня, 22:15

Кресло за 1500 долларов поможет геймерам сохранить здоровье

Богдан Виноградов
Корреспондент
Movably Pro.
Фото Movably Inc
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Цена компьютерного кресла Movably Pro начинается с полутора тысяч долларов. Однако в кои-то веки причиной этого стала не наценка за бренд, а польза для здоровья. Movable Pro помогает избежать проблем с кровообращением, то и дело меняя положение сдвоенных сидений.

Таким образом владельцу кресла то и дело придется занимать странные, но полезные для конечностей положения — например, стоять на одной ноге. О смене позы предупредит вибрация, а настроить последовательность положений и таймеры можно будет через приложение.

Источник: Movably Inc
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