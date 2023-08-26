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Сегодня, 21:14

Кто из героев серии GTA опаснее всего? Мнения разделились

Богдан Виноградов
Корреспондент
GTA IV.
Фото Rockstar Games
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Пользователи Reddit принялись выяснять, кто из протагонистов серии GTA опаснее всего. Изначальным кандидатом был Нико Беллик, протагонист четвертой части — как-никак он обладал военной подготовкой и опытом боевых действий.

Но многие заметили, что Нико — не самый «отмороженный» из героев, действиями которого управляют необходимость и собственная мораль. А вот о полубезумном Треворе из GTA 5 такого не скажешь — это ходячая бомба.

Некоторые фанаты вспомнили Клода из GTA 3 — молчаливого наемника, которого беспокоят только деньги. Отдельного упоминания удостоился и Си-Джей из San Andreas — уж слишком многому он научился по ходу игры.

Источник: Reddit
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