Культовый Quake может получить свой перезапуск

Культовый шутер Quake может получить свой ремейк.

Quake Series. Фото Id

Об этом стало известно в одном из слитых документов Bethesda — самое интересное можно заметить у игр MachineGames и id Software: Wolfenstein, DOOM и Quake названы перезапусками классических шутеров 90-х. Только DOOM и Wolfenstein за последнее время получали новые игры.

Quake Series. Фото Id

Последняя номерная часть Quake вышла в 2005 году — Quake 4 получила очень смешанные отзывы от критиков и игроков. После этого выходил исключительно сетевой шутер Quake Champions, но и он не сыграл особой популярности.