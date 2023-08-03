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Сегодня, 11:36

Курицы научились плавать, а из бомбы можно сделать спиннер — в Counter-Strike 2 вышло обновление

Владислав Шалганов
Корреспондент
Counter-Strike 2.
Фото rivalry
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Самый ожидаемый киберспортивный шутер от Valve обновили. В новом патче столько изменений, что мы решили перечислить их вкратце.

— добавили обновленные карты Anubis и Ancient;

— убрали режим «Напарники»;

— убрали карты Vertigo и Overpass;

— коктейли Молотова теперь не горят в воде;

— появилась возможность осматривать и крутить в руках бомбы;

— курицы на картах научились плавать!

Кроме этого, в игру также могут ввести список лидеров и рейтинг-сезоны. Об этом стало известно от популярного датамайнера ThourCS. Дата релиза Counter-Strike 2 пока не известна, однако Valve говорила, что полноценный релиз игры состоится летом 2023 года.

Киберспорт
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