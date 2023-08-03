Курицы научились плавать, а из бомбы можно сделать спиннер — в Counter-Strike 2 вышло обновление

Самый ожидаемый киберспортивный шутер от Valve обновили. В новом патче столько изменений, что мы решили перечислить их вкратце.

— добавили обновленные карты Anubis и Ancient;

— убрали режим «Напарники»;

— убрали карты Vertigo и Overpass;

— коктейли Молотова теперь не горят в воде;

— появилась возможность осматривать и крутить в руках бомбы;

— курицы на картах научились плавать!

Кроме этого, в игру также могут ввести список лидеров и рейтинг-сезоны. Об этом стало известно от популярного датамайнера ThourCS. Дата релиза Counter-Strike 2 пока не известна, однако Valve говорила, что полноценный релиз игры состоится летом 2023 года.