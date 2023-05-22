Lazar высказался о победе УНИКСа в Единой лиге ВТБ

Бывший спортивный директор Virtus.pro Иван Lazar' Лазарев высказался о победе УНИКСа в Единой лиге ВТБ.

«Кстати, было очень много поздравлений с разных сторон. Не всем успеваю ответить, всех благодарю. Из киберспорта поздравил Миша Артемьев, с которым мы вместе работали в Virtus.pro. Эмин Антонян очень сильно мне помогал, когда я решил уйти из баскетбола в киберспорт. На его поздравление в первую очередь ответил. Так что это частично победа киберспортивной тусовки и Virtus.pro», — приводит слова Лазарева Metaratings.ru.

Иван Lazar' Лазарев, выступая на позиции центрового в составе казанского УНИКСа, обыграл вместе с командой «Локомотив-Кубань» из Краснодара в пятом матче финальной серии плей-офф (98:89, 4-1). Благодаря данной победе УНИКС впервые в истории клуба стал победителем Единой лиги ВТБ.