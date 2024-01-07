Легендарную новеллу от русских разработчиков ждет продолжение

Soviet Games анонсировали новый контент во вселенной «Бесконечного лета».

Бесконечное лето. Фото Soviet Games

«Вы можете ожидать различных проектов по вселенной «Бесконечного Лета» от нас и не только. Некоторые, уверены, станут для вас (как и для нас) сюрпризом!» — сообщение в официальной группе Soviet Games.

Подробностей пока нет, однако их наверняка можно будет ожидать уже в ближайшее время.

Бесконечное лето. Фото Soviet Games

Бесконечное лето — бесплатная визуальная новелла, в которой главному герою посчастливилось перенестись во времени и попасть в пионерский лагерь «Совёнок». Там его ждут приключения, настоящая любовь и мистические тайны.