Легендарную новеллу от русских разработчиков ждет продолжение

Сегодня, 13:35
Soviet Games анонсировали новый контент во вселенной «Бесконечного лета».
«Вы можете ожидать различных проектов по вселенной «Бесконечного Лета» от нас и не только. Некоторые, уверены, станут для вас (как и для нас) сюрпризом!» — сообщение в официальной группе Soviet Games.
Подробностей пока нет, однако их наверняка можно будет ожидать уже в ближайшее время.
Бесконечное лето — бесплатная визуальная новелла, в которой главному герою посчастливилось перенестись во времени и попасть в пионерский лагерь «Совёнок». Там его ждут приключения, настоящая любовь и мистические тайны.