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Сегодня, 21:51

Легендарных Героев 3 перенесли на Unreal Engine 5

Heroes Of Might And Magic 3.
Фото 3DO.
Heroes Of Might And Magic 3.
Фото ItsGigachadBabyy
Heroes Of Might And Magic 3.
Фото 3DO.
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Пользователь Reddit с ником ItsGigachadBabyy показал, как бы выглядели Герои Меча и Магии 3 на движке Unreal Engine 5.

Heroes Of Might And Magic 3.
Фото ItsGigachadBabyy

Пока что он показал только то, как бы выглядел культовый замок людей. Геймеры не только с восторгом оценили новый взгляд на классику, но и поностальгировали:

«Именно так я игру и запомнил, и не пытайтесь меня переубедить», — комментарий пользователя с Reddit.

«Оригинальные иллюстрации городов просто восхитительные. Герои 3 — это лучшая игра на все времена», — комментарий пользователя с Reddit.

Heroes Of Might And Magic 3.
Фото 3DO.

Оригинальные Герои Меча и Магии 3 вышли в 1999-м году и стали культовой игрой не только в России, но и во всем мире.

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