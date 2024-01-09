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Сегодня, 20:45

Lenovo представила беспроводные девайсы для ПК, которые заряжаются без электричества

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Lenovo
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Фирма Lenovo показала клавиатуру и мышь, для которых не нужны батарейки.

Кейкап. Появилась клавиатура для геймеров-мазохистов

Как же их перезаряжать? Проще всего — вручную.

На клавиатуре есть колесико, которое нужно крутить примерно пять минут, чтобы она работала полчаса. Мышь же обладает рычажком, который для такого же результата достаточно крутить всего минуту. Если же заниматься этим лень, то оба аксессуара можно подзарядить от солнечного света.

Когда новинка поступит в продажу и поступит ли вообще — неизвестно, пока что она представляет собой концепт для выставок.

Источник: YouTube
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