Летающие глаза и невидимый пистолет — игроки поделились смешными багами из Starfield

Журналисты и другие обладатели раннего доступа к Starfield не раз заявляли, что в игре почти нет багов, но это не совсем так. И хотя игра действительно работает лучше, чем это обычно бывает у Bethesda, игроки все равно нашли немало ошибок.

NPC следят за разговаривающим игроком чересчур пристально

Иногда враги умеют проходить сквозь стены

Временами игра и вовсе превращется в хоррор

NPC демонстрируют потрясающее равнодушие к агрессии

Этот космический гражданин явно фанатеет по Майклу Джексону

Выглядит эпично!

Невидимое оружие стреляет ничуть не хуже видимого

С этим персонажем явно лучше не связываться

Застрять в текстурах всегда неприятно