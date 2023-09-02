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Сегодня, 18:32

Летающие глаза и невидимый пистолет — игроки поделились смешными багами из Starfield

Богдан Виноградов
Корреспондент
Starfield.
Фото Bethesda Softworks
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Журналисты и другие обладатели раннего доступа к Starfield не раз заявляли, что в игре почти нет багов, но это не совсем так. И хотя игра действительно работает лучше, чем это обычно бывает у Bethesda, игроки все равно нашли немало ошибок.

NPC следят за разговаривающим игроком чересчур пристально

Иногда враги умеют проходить сквозь стены

Временами игра и вовсе превращется в хоррор

NPC демонстрируют потрясающее равнодушие к агрессии

Этот космический гражданин явно фанатеет по Майклу Джексону

Выглядит эпично!

Невидимое оружие стреляет ничуть не хуже видимого

С этим персонажем явно лучше не связываться

Застрять в текстурах всегда неприятно

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На Reddit считают, что Starfield — это шаг назад