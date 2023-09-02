Сегодня, 18:32
Журналисты и другие обладатели раннего доступа к Starfield не раз заявляли, что в игре почти нет багов, но это не совсем так. И хотя игра действительно работает лучше, чем это обычно бывает у Bethesda, игроки все равно нашли немало ошибок.
NPC следят за разговаривающим игроком чересчур пристально
Иногда враги умеют проходить сквозь стены
Временами игра и вовсе превращется в хоррор
NPC демонстрируют потрясающее равнодушие к агрессии
Этот космический гражданин явно фанатеет по Майклу Джексону
Выглядит эпично!
Невидимое оружие стреляет ничуть не хуже видимого
С этим персонажем явно лучше не связываться
Застрять в текстурах всегда неприятно