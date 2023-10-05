Лица персонажей из Starfield, Uncharted, Mass Effect и других игр сделали более реальными при помощи нейросети

Команда Corridor Crew опубликовала видео, посвященное улучшению лиц персонажей при помощи нейросетей.



Разумеется, речь не идет о моддинге самих игр — изменению подвергались заранее записанные сегменты геймплея.

Фото Guerrilla Games

Результат получился впечатляющим — близкий к реальности вид обрели не только лица из Starfield, но и из более продвинутых в плане графики проектов вроде Horizon: Forbidden West.

Фото Naughty Dog.

Впрочем, нашлись и критики, указывающие на неестественность некоторых «улучшенных» героев и утрату характерных особенностей их внешности.