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Сегодня, 19:43

Лица персонажей из Starfield, Uncharted, Mass Effect и других игр сделали более реальными при помощи нейросети

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Bethesda Softworks
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Команда Corridor Crew опубликовала видео, посвященное улучшению лиц персонажей при помощи нейросетей.


Разумеется, речь не идет о моддинге самих игр — изменению подвергались заранее записанные сегменты геймплея.

Фото Guerrilla Games

Результат получился впечатляющим — близкий к реальности вид обрели не только лица из Starfield, но и из более продвинутых в плане графики проектов вроде Horizon: Forbidden West.

Фото Naughty Dog.

Впрочем, нашлись и критики, указывающие на неестественность некоторых «улучшенных» героев и утрату характерных особенностей их внешности.

Источник: YouTube
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