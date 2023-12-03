Логотип GTA 6 могут показать уже сегодня

Долгожданный трейлер GTA 6 выйдет уже послезавтра, а утечки информации по игре произошли еще вчера. Однако кое-что фанаты могут получить и сегодня. Последняя выпущенная игра Rockstar Red Dead Redemption 2 отметилась появлением официального логотипа за два дня до релиза трейлера.

Если проводить параллели с GTA 6, то увидеть логотип мы должны уже в течении нескольких часов. Разумеется, никто не гарантирует, что Rockstar будет продвигать свои игры одинаково, несмотря на промежуток в несколько лет — и, тем не менее, новостей ожидать все равно стоит.