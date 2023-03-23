Lolipop21k будет выступать за состав Iron Branch по CS:GO

Профессиональный игрок в CS:GO Игорь lollipop21k Солодков в ближайшее время будет выступать за состав Iron Branch, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По информации источника, белорусский киберспортсмен заменит в ростере Артема kensizor Капрана, который перейдет в IKLA. Ранее украинского игрока заменял Дмитрий jR Червак. Ожидается, что состав выступит на ESL Challenger League Season 44 Europe Relegation.

На данный момент состав Iron Branch занимает 97-е место в рейтинге HLTV. Последним турниром для коллектива стал ESEA Advanced Season 44 Europe, на котором ростер занял третье место и получил путёвку на ESL Challenger League Season 44 Europe Relegation.