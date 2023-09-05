Лучшим игроком в Counter-Strike 2 стала девушка

В бета-тесте Counter-Strike 2 появилась таблица рейтингов и в ней уже есть свой лидер — девушка с никнеймом «Лунный свет».

Counter-Strike 2. Фото Valve

Ей удалось одержать 69 побед из 71 сыгранного матча — винрейт при таком количестве побед составляет 97,18%. Рейтинг девушки — 27,203 очка.

Лунный свет также рассказала, что играет в команде из 4 друзей и не совсем понимает, как работает система рейтинга и подбор игроков.

Ранее Valve начала активно рассылать игрокам доступ к бета-версии Counter-Strike 2. Для получения приглашения у вас должно быть активное звание в CS:GO.