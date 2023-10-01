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Сегодня, 19:23

«Лучшую графику в мире» сделали за два часа на Unreal Engine 5

Богдан Виноградов
Корреспондент
Bright Memory: Infinite.
Фото FYQD-Studio
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Авторы шутера Bright Memory: Infinite опубликовали видео с небольшим техно-демо на Unreal Engine 5 — и оно впечатляет. Картинка получилась настолько реалистичной, что компьютерную графику нетрудно перепутать с «живой» съемкой.

Разработчики гордо заявляют, что на создание демо-версии ушло всего два часа. Впрочем, другие разработчики в этом сомневаются. Например, левел-дизайнер и блоггер Василий Скобелев заметил, что на подготовку одних только ассетов ушло бы гораздо больше времени.

Так или иначе, ждать игр с такой же графикой в ближайшем будущем не стоит, но со временем появятся и они.

Источник: YouTube
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