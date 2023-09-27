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Сегодня, 15:43

Любительский ремейк Need for Speed: Most Wanted на Unreal Engine 5 выглядит великолепно

Богдан Виноградов
Корреспондент
Need for Speed: Most Wanted.
Фото EA
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Многие до сих пор считают Most Wanted 2005 года лучшей частью серии Need for Speed — перезапуск 2012 года был принят не столь тепло. И пока никто из разработчиков не объявил о существовании нового ремейка (хотя слухи о нем то и дело появляются) — фанаты взяли дело в свои руки.

Появившееся в интернете видео демонстрирует перенос Most Wanted на Unreal Engine 5. К новому движку добавились новые текстуры и более аутентичные звуки. В результате игра 2005 года вовсе не выглядит на свои 18 лет.

Скачать этот проект пока не выйдет — он еще находится в разработке.

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