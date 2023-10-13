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Сегодня, 16:45

Люсия из GTA 6 станет самым умным протагонистом в истории серии

Богдан Виноградов
Корреспондент
Протагонисты GTA 6, фанатский рендер на основе утечек.
Фото Rockstar Games/Hossein Diba
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Из сливов альфа-версии GTA 6 известно, что в игре будет два протагониста: Люсия и Джейсон. Теперь же роль первого в истории серии протагониста-женщины раскрыли подробнее — по слухам, именно она будет «мозгом» криминального дуэта. Ее специализацией станут техника и компьютерные взломы.

Предполагаемый вид главных героев GTA 6. Главный герой GTA 6 может оказаться таким же сумасшедшим, как Тревор

Особенно радикальные геймеры встретили новости в штыки — дескать, опять женщину-латиноамериканку сделают умнее всех белых мужчин.

Остальные указывают на то, что героиню все-таки сделали красивой и призывают дождаться выхода игры, а уж потом судить.

Источник: Reddit
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