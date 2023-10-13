Люсия из GTA 6 станет самым умным протагонистом в истории серии

Из сливов альфа-версии GTA 6 известно, что в игре будет два протагониста: Люсия и Джейсон. Теперь же роль первого в истории серии протагониста-женщины раскрыли подробнее — по слухам, именно она будет «мозгом» криминального дуэта. Ее специализацией станут техника и компьютерные взломы.

Особенно радикальные геймеры встретили новости в штыки — дескать, опять женщину-латиноамериканку сделают умнее всех белых мужчин.

Остальные указывают на то, что героиню все-таки сделали красивой и призывают дождаться выхода игры, а уж потом судить.