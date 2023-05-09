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Сегодня, 17:22

Mag станет новым тренером состава B8

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Киберспортивная организация B8 Esports намерена начать сотрудничество с новым тренером для состава по Dota 2, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По информации источника, ренировать B8 Esports в новом сезоне будет Андрей Mag Чипенко, который ранее занимал аналогичную должность в BetBoom Team. Ожидается, что официальный анонс о приходе в коллектив 32-летнего украинца будет сделан в ближайшее время.

По итогам второго сезона DPC 2023 для Северной Америки команда B8 заняла пятое место в первом дивизионе, одержав три победы в семи матчах. Коллектив получил 25 тысяч долларов призовых и 40 DPC-очков, сохранив место в лиге.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/mag-stanet-novym-trenerom-sostava-b8-249694/
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