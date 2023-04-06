Magician высказался о договорных матчах по Dota2

Бывший CEO HellRaisers Алексей Magician Слабухин высказался о видео, в котором контент-мейкер Morf разоблачил организатора договорных матчей и игроков, которые принимали участие в них.

«Монетин является лишь одним из звеньев в организации договорных матчей. Нужно понимать, что он лишь один из множества людей, кто стоит за этим, не главный организатор. Те, кто играет на 322-матчах, сидят тихо и спокойно, и лишний раз не показываются. Из всех мы смотрели когда-то только dream, как хорошего игрока. Я не думаю, что он замешан, разве только если испытывает проблемы с деньгами. Мне пару раз писали довольно храбрые ребята, я просто блокировал без раздумий. Организации никогда на это не пойдут, особенно очень серьезные. Поэтому такие организаторы подмазываются к игрокам», — приводит слова Слабухина Cybersport.Metaratings.ru.

5 апреля блогер под ником Morf в рамках YouTube-канала разоблачил несколько договорных матчей. Также контент-мейкер рассказал о том, как вышел на организатора 322-встреч. Видео уже успели оценить менеджеры Team Spirit и BetBoom Team.