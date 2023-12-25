Marvel's Spider-Man 2 запустили на ПК

В сливах Insomniac продолжают находить интересные подробности будущих проектов студии.

Spider-Man 2. Фото Insomniac

Так, программистам удалось запустить ранний билд Marvel's Spider-Man 2 на ПК — сейчас эта игра является эксклюзивом для PlayStation 5. Ранее Sony заявляла, что сиквел приключений паучка выйдет на ПК только через пару лет, однако, возможно, теперь это произойдет раньше.

Spider-Man 2. Фото Insomniac

Insomniac очень пострадала от слива данных — в Сети оказалось много информации о будущих проектах, в том числе ранние сборки и концепт-арты.