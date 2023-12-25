Marvel's Spider-Man 2 запустили на ПК

Сегодня, 18:20
В сливах Insomniac продолжают находить интересные подробности будущих проектов студии.
Так, программистам удалось запустить ранний билд Marvel's Spider-Man 2 на ПК — сейчас эта игра является эксклюзивом для PlayStation 5. Ранее Sony заявляла, что сиквел приключений паучка выйдет на ПК только через пару лет, однако, возможно, теперь это произойдет раньше.
Insomniac очень пострадала от слива данных — в Сети оказалось много информации о будущих проектах, в том числе ранние сборки и концепт-арты.