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Сегодня, 14:40

Marvel's Wolverine слили раньше времени — скриншоты будущей игры можно посмотреть уже сейчас

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Insomniac Games
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Студия Insomniac, более всего известная по серии игр о Человеке-пауке, подверглась хакерской атаке.

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Злоумышленники из группировки Rhysida Ransomware завладели документами, личными данными сотрудников и материалами по проектам студии, включая находящуюся в разработке игру о Россомахе. Скриншоты Marvel's Wolverine можно разглядеть в попавшем в интернет коллаже.

Хакеры требуют у студии выкуп в размере 50 биткоинов — это почти 4 миллиона рублей. Если деньги не заплатят в течении недели, то они угрожают продать украденное любым желающим.

Источник: CyberDaily
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