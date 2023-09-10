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Сегодня, 14:28

Mass Effect 4 возвращается к корням — в игре не будет открытого мира

Mass Effect: Andromeda.
Фото Bioware
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Появилась информация, что находящаяся в разработке Mass Effect 4 вернется к формуле исследования мира из оригинальной трилогии — игроку будет доступен выбор между ограниченными в размерах локациями.

Похоже, эксперимент с открытым миром из Mass Effect: Andromeda был признан неудачным. Удивительного в этом мало — разочаровывающими оказались как продажи, так и оценки аудитории и прессы.

Дата выхода Mass Effect 4 неизвестна. Похоже, что сейчас игра находится на достаточно ранних стадиях разработки.

Источник: TG-канал
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