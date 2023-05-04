Мавлютов отреагировал на перестановки в Virtus.pro на позиции тренера

Профессиональный комментатор Рустам Adekvat Мавлютов прокомментировал перестановки в Virtus.pro на позиции тренера.

«Dota 2 претерпела сильные изменения, требуется много мозговой активности, чтоб понять, что нужно сейчас брать своим игрокам и как подстроиться под мету или адаптировать под себя. Еще одна голова лишней не будет. Плюс, я думаю, Сергей придет в состав, как и наставник вовне внутриигровой части. Как игрок, который по себе знает, что такое отборы на крупные турниры и участие в LAN-турнирах, в связке с Fng даст в нужное время актуальную инфу по настрою и моральному подходу к более молодым тиммейтам», — сказал Мавлютов Cybersport.Metaratings.ru.

Virtus.pro 3 мая анонсировала изменения в составе команды. Тренером команды стал Сергей God Брагин. Тимур Ahilles Кульмухамбетов занял место аналитика в Virtus.pro.