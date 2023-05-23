Мавлютов поделился мнением об игре Team Aster и PSG.LGD на DPC-лиге для Китая

Профессиональный комментатор по Dota 2 Рустам Adekvat Мавлютов рассказал, что думает об игре Team Aster и PSG.LGD на DPC-лиге для Китая.

«SumaiL теперь явный лидер и гейммейкер команды. Играют под него и от него. Сумаил как раз и вносит экшен своим плейсталом в центр и от этого на всю игру, а команда старается всячески ему помогать. Все предыдущие мидеры Team Aster такого не делали, и игра строилась вокруг керри Monet. Но пока рано говорить, что команда непобедима, пусть еще с PSG.LGD и Xtreme Gaming отыграют», — цитирует Мавлютова Cybersport.Metaratings.ru.