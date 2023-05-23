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Сегодня, 07:21

Мавлютов поделился мнением об игре Team Aster и PSG.LGD на DPC-лиге для Китая

Виктория Кравченко
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Профессиональный комментатор по Dota 2 Рустам Adekvat Мавлютов рассказал, что думает об игре Team Aster и PSG.LGD на DPC-лиге для Китая.

«SumaiL теперь явный лидер и гейммейкер команды. Играют под него и от него. Сумаил как раз и вносит экшен своим плейсталом в центр и от этого на всю игру, а команда старается всячески ему помогать. Все предыдущие мидеры Team Aster такого не делали, и игра строилась вокруг керри Monet. Но пока рано говорить, что команда непобедима, пусть еще с PSG.LGD и Xtreme Gaming отыграют», — цитирует Мавлютова Cybersport.Metaratings.ru.

Первый дивизион DPC 2023: Season 3 для Китая проходит с 16 мая по 4 июня в онлайн-формате.
Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/adekvat-xiao8-ishhet-vtorogo-faith-bian/
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