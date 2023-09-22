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Сегодня, 21:35

Мечты детства сбываются — в GTA 6 можно будет зайти в 157 разных зданий

Богдан Виноградов
Корреспондент
GTA 5.
Фото Rockstar Games
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Помните, как все хотели поиграть в GTA, где можно заходить в каждое здание? Разумеется, до этого нам еще далеко, но судя по слухам, в GTA 6 будет куда зайти.

Одна из утечек конкретизировала число помещений, доступных для игрока — речь идет о 157 проработанных локациях, от баров и ресторанов до квартир и магазинов. Разумеется, такие здания встречались в серии и раньше, но еще никогда их не было настолько много.

GTA 5. В GTA 6 можно будет грабить квартиры, дома и даже машины

И, судя по другим «инсайдам», посещать эти места игроки будут не просто так, а с целью хорошенько поживиться чужим добром.

Источник: Gamerant
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