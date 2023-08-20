Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Видеоигры

Сегодня, 21:40

Мэддисон назвал GTA 4 самой скучной игрой в серии

Владислав Шалганов
Корреспондент
GTA 4.
Фото Rockstar Games
Telegram Дзен

Стример Илья Maddyson Давыдов очень негативно высказался о GTA 4 — блогер назвал ее «самой скучной частью серии».

Илья Мэддисон.
Фото Соцсети блогера

GTA 4 — самая скучная. Если я хочу поиграть в игру с реализмом и драматической историей, то я скорее пройду Mafia... В GTA 4 уровень миссий не дотягивает по серьезности до реально серьезных игр.

Она все равно клоунская в стиле Rockstar, но при этом здесь очень серьезный главный герой и все очень коричневое, депрессивное. Это странный диссонанс — я вижу в этом основную проблему, — рассказал Мэддисон.

Также стример заявил, что у игры есть несколько неотработанных механик, в числе которых стрельба и вождение машин.

Недавно геймеры выбирали лучшего злодея серии GTA. По мнению игроков, лучшим из всех стал Дмитрий из GTA 4.

Бандит Дмитрий Раскалов из&nbsp;GTA 4. Дмитрия из GTA 4 признали самым злым персонажем во всей серии

1
0
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Илья Любушкин обменян в «Анахайм»
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
«Салават Юлаев» не зовет легионеров
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Форвард «Лады» Остап Сафин не отказывался от чешского гражданства
Родион Амиров ушел из жизни в 21 год
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гомоляко: подписание Джонсона и Ди, вратари «Магнитки»
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Шарипзянов оценивает зарплату Ткачева
Роман Ротенберг: хоккей 3х3, банкротство ИИХФ, новая арена СКА
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игроки выбрали самую сложную игру — новинкам не нашлось места в обсуждении