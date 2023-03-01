Меньше четверти национальных федераций выступают против участия россиян в чемпионате мира по киберспорту

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит заявил, что меньше четверти представителей Международной федерации киберспорта (IESF) выступают против участия россиян в чемпионате мира-2023.

«Выступят ли в этом году российские спортсмены на чемпионате мира? Дело не в том, пройдут ли наши спортсмены отбор, его мы всегда проходим. Здесь проблема в том, что в этом году финал чемпионата мира Международной федерации киберспорта проводят в Европе, есть ряд существенных сложностей, потому что мы пока не до конца понимаем, насколько наши европейские коллеги будут готовы к тому, чтобы мы участвовали, чтобы создать условия, которые гарантируют честную и безопасную игру. Поэтому здесь вопросов много, мы делаем, что должное, будь что будет.

Мы не можем заглянуть в будущее и сказать, что произойдет через полгода, но мы уверены в одном — что наши спортсмены не останутся в изоляции никогда. Даже если какие-то страны скажут, что им с нами не по пути, таких стран меньшинство, тот же самый съезд Международной федерации киберспорта показал, что меньше четверти стран, которые в него входят, против нашего участия, а остальные нас поддерживают», — приводит ТАСС слова Смита.

Чемпионат мира по киберспорту-2023 пройдет в Яссы (Румыния) с 24 августа по 4 сентября.