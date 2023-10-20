Мэри Джейн из «Человека-паука 2» выглядит гораздо хуже актрисы-прообраза

Новый облик Мэри Джейн из «Человека-паука 2» давно смущает геймеров — уж слишком сильно девушка отличается от самой себя в прошлой части. Теперь же ее сравнили с актрисой, подарившей ей лицо — Стефани Тайлер Джонс. Результаты, мягко говоря, удивляют.

Актриса выглядит значительно симпатичнее игровой Мэри Джейн — и не все изменения можно списать на прошедшее по сюжету игры время. Например, откуда взялась увеличенная челюсть, которой не было ни у актрисы, ни в первой части? Что именно должны были показать эти изменения?

Ответов на эти вопросы нет. Что же, остается надеяться на моды — которые, разумеется, появятся только если игра выйдет и на ПК.