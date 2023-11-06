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6 ноября, 22:55

Microsoft готовит искусственный интеллект, который оставит сценаристов без работы

Богдан Виноградов
Корреспондент
Нейросеть.
Фото Midjourney
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Microsoft в сотрудничестве с Inworld AI собирается создать набор инструментов на основе искусственного интеллекта, который будет работать с игровым нарративом — например, печатать целые сценарии на основе целого запроса, или динамически генерировать квесты и диалоги для игрока.

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Теоретически, все это уже сейчас возможно при помощи ChatGPT. Однако вполне очевидно, что ресурсы Microsoft могут привести к настоящим прорывам в этой сфере. Конечно, едва ли в обозримом будущем программы полностью заменят живых сценаристов, но движется все именно в эту сторону.

Источник: Microsoft
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