Милонов назвал выбор слова 2024 года негодяйством

Виталий Милонов раскритиковал выбор слова года от портала «Грамота.ру». Слово «вайб» показалось ему недостаточно русским. «Если этот портал имеет отношение к госструктурам, надо ему дать хорошенькую иносказательную затрещину за подобного рода негодяйство», — заявил Милонов в прямом эфире «Вечернего Абзаца».

Депутат посоветовал организаторам проекта учить русский язык или освобождать место для «нормальных людей». По-видимому, имелись в виду люди, «достаточно пропитанные духом имперской культуры», как выразился Милонов.