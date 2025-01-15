Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Техно

Сегодня, 14:00

Минцифры РФ потратит два миллиарда рублей на систему камер наблюдения

Евгения Воскресенская
Фото Freepik
Telegram Дзен

Минцифры РФ запустит единый сервис для обработки видео с камер наблюдения из российских регионов — об этом сообщает издание Forbes. Известно, что сервис будет работать на базе искусственного интеллекта, который сможет обрабатывать изображение.

К реализации проекта приступят уже в 2025 году, а общая сумма затрат, по предварительным подчетам, составит около 2 миллиардов рублей.

Впрочем, эксперты полагают, что создание единой федеральной платформы приведет к сильной загруженности системы — целесообразнее было бы предварительно обрабатывать данные на самих камерах.

Источник: Forbes
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Вынесли перстни на десятки тысяч долларов. Что известно об ограблении Евгения Малкина
Глава ПМР рассказал о будущих гуманитарных поставках российского газа
Российская самбистка и дзюдоистка Баранова умерла в возрасте 33 лет
В Москве застрелили чемпиона России по гиревому спорту Фещенко
Минобороны РФ сообщило об уничтожении за сутки 85 дронов ВСУ над территорией РФ
Разведка Украины предлагала военным РФ оставить позиции в Горловке за $1 млн
Сегодня
Вчера
Неделя