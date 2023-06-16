Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Киберспорт
Главная
Киберспорт

Сегодня, 21:12

Miposhka: «Ментально LarI достаточно жесткий парень»

Telegram Дзен

Капитан состава Team Spirit Ярослав Miposhka Найденов прокомментировал игровую форму Дениса larl Сигитова.

«Я думаю людям вообще нравится хейтить, мне кажется, им лишь бы кого-то осудить, — сказал Найденов в интервью YouTube-каналу CyberMeta. — На Дена просто больше всего досталось, потому что он пришел на замену TORONTOTOKYO, и многие его сравнивают с ним. А также он играет с чемпионами The International. Люди имеют завышенные ожидания. Это неправильно, по моему мнению. Ден тоже видит эти комментарии, их невозможно игнорировать. Но в целом не скажешь, что по нему это как-то аффектит. Ментально LarI достаточно жесткий парень и его выбить из колеи вообще непросто. Он сам понимает, где мог плохо сыграть, довольно самокритичен к себе. В некоторых моментах мы подсказываем, что он мог сделать не так. У него действительно бывают неудачные игры, иногда он будто отключает голову и он делает какую-то фигню, которая сильно сломает ему игру. Мы всё это вместе обсуждали, работали, и я думаю, что Ден точно делает успехи».

В начале декабря 2022-го Team Spirit укомплектовала ростер на сезон DPC-2022/23, включая присоединившегося Larl. Он заменил в составе Александра TORONTOTOKYO Хертека. У Сигитова были проблемы с адаптацией.

Источник: cybersport.metaratings.ru
Team Spirit (Dota 2)
0
Читайте также
Ушел из жизни легендарный капитан «Амура». Ему было всего 44 года
Финал чемпионата Греции сорвали фанаты. Во время игры они закидали соперников фаерами
Рогов сообщил о тревожной обстановке и репрессиях в Запорожье
Актрису Бабушкину вместе с мужем задержали сотрудники ГИБДД в центре Москвы
Глава генштаба США заявил о подготовке Западом 60 тыс. украинцев для контрнаступления
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дмитрий Чернышенко рассказал о перспективах «Игр будущего»