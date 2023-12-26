«Мир танков» готовит коллаборацию с культовой российской рок-группой

Lesta Games готовит танкистам коллаборацию с рок-группой «Ария».

В продажу поступит новый танк Объект 703-II Феникс с двухствольным орудием и уникальной музыкой перед боем и после него.

Мир танков. Фото Lesta Games

Также будет доступен экипаж с уникальной озвучкой:

— Михаил Житняков (Командир)

— Виталий Дубинин (Заряжающий)

— Владимир Холстинин (Наводчик)

— Сергей Попов (Мехвод)

— Максим Удалов (Радист)

— Жорик — талисман коллектива (Командир)

Мир танков. Фото Lesta Games

Среди других интересностей — скины на танки по мотивам песен группы, надпись с лого группы, шевроны и различные элементы с атрибутикой «Арии» в ангаре.