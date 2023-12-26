«Мир танков» готовит коллаборацию с культовой российской рок-группой

Сегодня, 17:50
Lesta Games готовит танкистам коллаборацию с рок-группой «Ария».
В продажу поступит новый танк Объект 703-II Феникс с двухствольным орудием и уникальной музыкой перед боем и после него.
Также будет доступен экипаж с уникальной озвучкой:
— Михаил Житняков (Командир)
— Виталий Дубинин (Заряжающий)
— Владимир Холстинин (Наводчик)
— Сергей Попов (Мехвод)
— Максим Удалов (Радист)
— Жорик — талисман коллектива (Командир)
Среди других интересностей — скины на танки по мотивам песен группы, надпись с лого группы, шевроны и различные элементы с атрибутикой «Арии» в ангаре.