Мнение инсайдера: Borderlands 4 могут выпустить быстрее GTA 6

Внезапный рост прибыли в финансовых прогнозах Tale-Two на финансовый 2025 год принято связывать с релизом GTA 6. Но по мнению игрового инсайдера Ника Бэйкера, все не так однозначно — Take-Two владеет множеством франшиз, хотя все вспоминают только про саму известную. Он предположил, что прогнозы могут обозначать выход Borderlands 4, о существовании которой в последнее время начинают ходить слухи.

Бэйкер считает, что новой части GTA нужно больше времени, чтобы выйти идеальной — и к указанному промежутку времени игра еще не будет готова. Впрочем, он сам указал на то, что его мнение весьма необычно.