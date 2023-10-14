Мобильная игра «Клуб романтики» вышла в Steam

Мобильный сборник визуальных новелл «Клуб романтики» получил релиз в Steam.

Клуб Романтики. Фото Your Story Interactive

«Клуб Романтики — это коллекция романтических историй, в которых вы можете делать выборы, тем самым влияя на сюжет», — рассказали разработчики игры Your Story Interactive. В игре доступно несколько историй на выбор, в каждой из которых несколько глав и сезонов. Развитие сюжета напрямую зависит от выборов игрока.

Игра бесплатная, но внутри нее есть микро-транзакции, позволяющие быстрее заработать валюту для активации дополнительных сцен и выборов. Их можно заработать без покупки, но это займет больше времени.