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Сегодня, 15:53

Мобильная игра «Клуб романтики» вышла в Steam

Владислав Шалганов
Корреспондент
Клуб Романтики.
Фото Your Story Interactive
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Мобильный сборник визуальных новелл «Клуб романтики» получил релиз в Steam.

Клуб Романтики.
Фото Your Story Interactive

«Клуб Романтики — это коллекция романтических историй, в которых вы можете делать выборы, тем самым влияя на сюжет», — рассказали разработчики игры Your Story Interactive. В игре доступно несколько историй на выбор, в каждой из которых несколько глав и сезонов. Развитие сюжета напрямую зависит от выборов игрока.

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Игра бесплатная, но внутри нее есть микро-транзакции, позволяющие быстрее заработать валюту для активации дополнительных сцен и выборов. Их можно заработать без покупки, но это займет больше времени.

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