Мододелы хотят спасти The Day Before

Серверы The Day Before официально закроются уже 22 января. Казалось бы, на этом все — без сервейров онлайн-игра умрет. Но не тут-то было! Группа мододелов работает над решением, которое позволит играть в The Day Before в офлайне.

Правда, они подчеркивают, что не дают никаких обещаний и тем более даже примерных сроков. Тем не менее, если мод все-таки выйдет, то немногие оставшиеся фанаты The Day Before смогут поиграть в любимый проект.